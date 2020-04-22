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Кассано: Я величайший талант, который все провалил

22 апреля 22:46 37 Читати українською
Кассано: Я величайший талант, который все провалил
Антонио Кассано

Бывший форвард Реала Антонио Кассано вспомнил свою карьеру. Полностью раскрыться ему помешал характер.

"Я величайший талант за последнее время, который все провалил, потому что не работал должным образом. Одно дело – пытаться измениться, и совсем другое – не хотеть тренироваться, оскорблять всех и спорить с утра до ночи. "Безумный гений, который нарушает все правила". Я зашел слишком далеко, неоднократно перегибал палку.

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Самое большое разочарование – не воспользоваться шансом в лучшем клубе мира, когда тебе 23, а в партнерах Зидан и Роналдо. Я упустил огромный шанс в Реале.

Я эффективно подменял Фигу и Оуэна. Играл неплохо, но раз за разом грешил. В Реал пришел Капелло. Благодаря тренировкам сбросил 16 килограммов, забил два гола в трех матчах, а в четвертом он посадил меня на лавку.

Я просто потерял голову, а когда ты проявляешь неуважение к Капелло, он тебя выгоняет. Но после всего этого он дал мне еще один шанс. Он так много сделал для меня, а я достойно не ответил", – цитирует интервью Кассано со Sky Sport Italia издание Football Italia.

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Испания Реал Мадрид Реал Мадрид Антонио Кассано Антонио Кассано
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