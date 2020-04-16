Легендарный Кассано дал устрашающее прозвище экс-легионеру Карпат

Интересно, бывший нападающий Реала Антонио Кассано следил за львовским периодом карьеры Хорхе Карраскаль?

Антонио Кассано в одной из Instagram-трансляций признался, что он в восторге от игры Хорхе Карраскаля.

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Легендарный итальянец считает 21-летнего колумбийца будущей звездой и поставил его в один ряд с такими мастерами как Серж Гнабри, Кристиан Пулишич и Джейдон Санчо.

"Кто может оставить значительный след в футболе в ближайшие годы – Хорхе Карраскаль из Ривер Плейт. Это монстр", – заявил Кассано.

Напомним, Хорхе Карраскаль известен украинскому болельщику своими выступлениями за Карпаты, цвета которых он защищал в 2017-2019 годах.

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