Касима стала победителем азиатской Лиги чемпионов и сыграет на клубном ЧМ

Завершился очередной розыгрыш Лиги чемпионов между клубами Азии.

По сумме двух матчей японская Касима победила иранский Персеполис (2:0) и стала триумфатором азиатской ЛЧ.

Тунисский Эсперанс драматично стал победителем африканской ЛЧ и сыграет на Клубном чемпионате мира

Стоит отметить, что японский клуб впервые побеждает на этом турнире. Такой триумф позволит Касиме отправиться на клубный чемпионат мира, где первым соперником японцев станет мексиканский Чивас.

В 2016-м году Касима уже принимала участие в клубном ЧМ на правах хозяина турнира, тогда команда в финале уступила мадридскому Реалу 2:4.