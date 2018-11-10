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Тунисский Эсперанс драматично стал победителем африканской ЛЧ и сыграет на Клубном чемпионате мира

10:10 49 Читати українською
Тунисский Эсперанс драматично стал победителем африканской ЛЧ и сыграет на Клубном чемпионате мира
Эсперанс – победитель африканской ЛЧ / фото ФК Эсперанс

Завершилась Лига чемпионов Африки. Эсперанс, представляющий Тунис, в финале по сумме двух матчей одолел египетский Аль-Ахли.

Тунисский Эсперанс стал победителем Лиги чемпионов Африки благодаря невероятному камбэк в ответном матче против египетского Аль-Ахли. После поражения в первой игре со счетом 1:3 тунисцы дома взяли убедительный реванш 3:0. Это третья победа в турнире в истории Эсперанса.

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Интересно, что перед матчем фанаты хозяев атаковали автобус с игрокам Аль-Ахли, в результате чего один из игроков получил травмы лица.

Эта победа дала право Эсперансу представлять Африку на Клубном чемпионате мира-2018, который пройдет в декабре в ОАЭ. Тунисский клуб стал уже 5-м участником клубного Мундиаля – ранее такое право завоевали Реал Мадрид, мексиканская Гвадалахара, Тим Веллингтон (Новая Зеландия), и Аль-Айн (ОАЭ).

К слову, сегодня определится участник Клубного ЧМ от Азии. В ответном матче финального противостоянии сыграют Персеполис и Касима (первый поединок завершился со счетом 0:2). Последнего участника определят Ривер Плейт и Бока Хуниорс.

Лига чемпионов Африки, финал. Ответный матч

Эсперанс – Аль-Ахли – 3:0 (первый матч – 1:3)

Голы: Бгуир, 45+2, 54, Бадри, 86

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Видеоновости Главное Аль-Ахли Аль-Ахли Африканская Лига чемпионов Эсперанс Африка Мир Клубный чемпионат мира
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