Тунисский Эсперанс драматично стал победителем африканской ЛЧ и сыграет на Клубном чемпионате мира

Завершилась Лига чемпионов Африки. Эсперанс, представляющий Тунис, в финале по сумме двух матчей одолел египетский Аль-Ахли.

Тунисский Эсперанс стал победителем Лиги чемпионов Африки благодаря невероятному камбэк в ответном матче против египетского Аль-Ахли. После поражения в первой игре со счетом 1:3 тунисцы дома взяли убедительный реванш 3:0. Это третья победа в турнире в истории Эсперанса.

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Интересно, что перед матчем фанаты хозяев атаковали автобус с игрокам Аль-Ахли, в результате чего один из игроков получил травмы лица.

Al Ahly's team bus has been the subject of an attack by Tunisian fans ahead of the final tonight according to reports https://t.co/Jl8Qm1s0AF pic.twitter.com/L9n9zbiiYI — AS English (@English_AS) 9 листопада 2018 р.

Эта победа дала право Эсперансу представлять Африку на Клубном чемпионате мира-2018, который пройдет в декабре в ОАЭ. Тунисский клуб стал уже 5-м участником клубного Мундиаля – ранее такое право завоевали Реал Мадрид, мексиканская Гвадалахара, Тим Веллингтон (Новая Зеландия), и Аль-Айн (ОАЭ).

К слову, сегодня определится участник Клубного ЧМ от Азии. В ответном матче финального противостоянии сыграют Персеполис и Касима (первый поединок завершился со счетом 0:2). Последнего участника определят Ривер Плейт и Бока Хуниорс.

Лига чемпионов Африки, финал. Ответный матч

Эсперанс – Аль-Ахли – 3:0 (первый матч – 1:3)

Голы: Бгуир, 45+2, 54, Бадри, 86

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