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Касильяс завершает карьеру, – O Jogo

17 мая 12:50 140 Читати українською
Касильяс завершает карьеру, – O Jogo
Икер Касильяс / Reuters

Голкипер Порту Икер Касильяс не будет рисковать здоровьем после того, как пережил инфаркт на тренировке.

Легендарный испанец решил повесить перчатки на гвоздь, информирует O Jogo.

Навас может заменить в Порту Касильяса, который пережил инфаркт

Ожидается, что 37-летний испанец в ближайшее время официально объявит о завершении карьеры. При этом он не покинет Порту, а останется в системе клуба. Ранее президент "драконов" Пинту да Кошта подтвердил, что уже ведутся поиски замены Касильясу.

В этом сезоне Касильяс вместе с португальцами достался 1/4 Лиги чемпионов, где проиграл будущему финалисту турнира Ливерпулю.

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Португалия Икер Касильяс Икер Касильяс Порту Порту
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