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Касільяс завершує кар'єру, – O Jogo

17 травня 12:50 623 Читать на русском
Касільяс завершує кар'єру, – O Jogo
Ікер Касільяс / Reuters

Голкіпер Порту Ікер Касільяс не буде ризикувати здоров'ям після того, як пережив інфаркт на тренуванні.

Легендарний іспанець вирішив повісити рукавички на цвях, інформує O Jogo.

Навас може замінити в Порту Касільяса, який пережив інфаркт

Очікується, що 37-річний іспанець найближчим часом офіційно оголосить про завершення кар'єри. При цьому він не покине Порту, а залишиться в системі клубу. Раніше президент "драконів" Пінту да Кошта підтвердив, що вже ведуться пошуки заміни Касільясу.

У цьому сезоні Касільяс разом з португальцями дістався 1/4 Ліги чемпіонів, де програв майбутньому фіналісту турніра Ліверпулю.

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