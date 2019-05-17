Навас может заменить в Порту Касильяса, который пережил инфаркт

Голкипер Реала Кейлор Навас активно ищет себе новый клуб.

Костариканец летом может перейти в Порту, сообщает Sport Mediaset. По информации издания, 32-летний вратарь является приоритетным вариантом на замену Икера Касильяса.

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Испанец, скорее всего, будет вынужден завершить карьеру после сердечного приступа. Близкие к Навасу источники оценивают вероятность его перехода в португальский клуб на уровне 80%.

Напомним, Навас играет за "сливочных" с августа 2014 года. Всего за мадридцев вратарь провел 161 матч и пропустил 157 голов. В составе "королевского клуба" Навас трижды выигрывал Лигу чемпионов, а также становился чемпионом Испании.

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