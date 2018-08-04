Касильяс хочет отработать контракт с Порту и завершить карьеру

Голкипер Порту Икер Касильяс рассказал, в каком клубе хотел бы завершить карьеру футболиста.

"Думаю, хорошо, если игрок выступает в нескольких клубах за карьеру. Я провел большую часть жизни в мадридском Реале и убежден, что это лучший клуб в истории.

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Но, когда я переехал в Португалию, где выступаю за Порту, я остался доволен. Хотел бы завершить карьеру именно здесь, когда закончится срок действия моего контракта", – цитирует Касильяса RTP.

Напомним, срок действия соглашения 37-летнего испанского вратаря с португальским клубом заканчивается в 2019 году. Сезон-2018/19 станет четвертым для Касильяса в Порту.

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