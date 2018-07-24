Касильяс выложил видео своих самых больших ошибок – в списке пропущенный гол от Динамо

Легендарный голкипер Порту Икер Касильяс вспомнил самые дикие ошибки в карьере, опубликовав соответствующий видеоролик. Среди самых досадных пропущенных голов нашлось место и фейлу в матче против Динамо.

Экс-голкипер Реала и сборной Испании Икер Касильяс, который сейчас защищает цвета Порту, в своем твиттере выложил видеоролик с самыми большими своими ошибками на поле.

В ролик попал и курьезный гол, пропущенный в 2015 году в матче против Динамо в Лиге чемпионов. После удара Дерлиса Гонсалеса Касиляьс не сумел отразить простой мяч, который в итоге оказался в воротах.

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"За каждым из нас стоит личность. Пусть поднимет руку тот, кто не ошибался. Если мы учимся на своих ошибках, то становимся сильнее, принимая их – становимся более человечными. Я также ошибаюсь", – написал Касильяс в своем Твиттере.

К слову, недавно Касильяс продлил контракт с Порту. 36-летний вратарь будет играть в Португалии до конца сезона 2018/19.