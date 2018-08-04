toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Португалія
ДИНАМО - ШАХТАР ТРАНСФЕРИ

Касільяс хоче відпрацювати контракт з Порту і завершити кар'єру

16:10 118 Читать на русском
Касільяс хоче відпрацювати контракт з Порту і завершити кар'єру
Ікер Касільяс / фото із соцмереж

Голкіпер Порту Ікер Касільяс розповів, в якому клубі хотів би завершити кар'єру футболіста.

"Думаю, добре, якщо гравець виступає в декількох клубах за кар'єру. Я провів більшу частину життя в мадридському Реалі і переконаний, що це найкращий клуб в історії.

Лунін здійснив класний сейв на тренуванні Реала – іспанські ЗМІ відзначили українця

Але, коли я переїхав у Португалію, де виступаю за Порту, я залишився задоволений. Хотів би завершити кар'єру саме тут, коли закінчиться термін дії мого контракту", – цитує Касільяса RTP.

Нагадаємо, термін дії угоди 37-річного іспанського воротаря з португальським клубом закінчується в 2019 році. Сезон-2018/19 стане четвертим для Касільяса в Порту.

Касільяс підтримав Каріуса відео зі своїми фейлами – у списку пропущений гол від Динамо

Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Порту Порту Португалія Ікер Касільяс Ікер Касільяс
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
хв
Ворскла
17:00
Львів
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук