Касільяс хоче відпрацювати контракт з Порту і завершити кар'єру

Голкіпер Порту Ікер Касільяс розповів, в якому клубі хотів би завершити кар'єру футболіста.

"Думаю, добре, якщо гравець виступає в декількох клубах за кар'єру. Я провів більшу частину життя в мадридському Реалі і переконаний, що це найкращий клуб в історії.

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Але, коли я переїхав у Португалію, де виступаю за Порту, я залишився задоволений. Хотів би завершити кар'єру саме тут, коли закінчиться термін дії мого контракту", – цитує Касільяса RTP.

Нагадаємо, термін дії угоди 37-річного іспанського воротаря з португальським клубом закінчується в 2019 році. Сезон-2018/19 стане четвертим для Касільяса в Порту.

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