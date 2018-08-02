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Лунин совершил классный сейв на тренировке Реала – испанские СМИ отметили украинца

17:19 343 Читати українською
Лунин совершил классный сейв на тренировке Реала – испанские СМИ отметили украинца
Андрей Лунин / фото: ФК Реал Мадрид

Голкипер Реала Андрей Лунин в полную силу занимается с новыми одноклубниками и готовится к сезону 2018/19.

Украинский голкипер Реала Андрей Лунин совершил шикарный сейв на тренировке команды. Вратарь в классном прыжке отбил мяч, летевший в самый угол ворот.

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Одно из ведущих испанских изданий AS отметило украинца.

"Лунин упорно работает, чтобы получить место в первой команде. Хорошие рефлексы, как для роста 1,91", – отмечает издание.

К слову, вчера Лунин дебютировал за Реал в поединке с Манчестер Юнайтед, оставив свои ворота "сухими".

Теги
Испания Реал Мадрид Реал Мадрид Видеоновости Андрей Лунин Андрей Лунин
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