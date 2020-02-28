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Касилья получил длительную дисквалификацию за расистские выкрики

22:43 62 Читати українською
Касилья получил длительную дисквалификацию за расистские выкрики
Кико Касилья / Action Images

Голкиперу Лидса Кико Касилья жестоко наказан за свое поведение во время матча Чемпионшипа против Чарльтона.

Касилья наказан 8 матчами дисквалификации за расистские оскорбления в адрес Джонатана Леко с Чарльтона, информирует AS.

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Инцидент произошел еще в конце сентября. Футбольная ассоциация Англии пренебрегла всеми возражениями голкипера, и, кроме длительной дисквалификации, оштрафовала испанца на 70 тысяч фунтов. Отмечается, что Кико мог получить и более суровое наказание – 12 матчей дисквалификации.

Напомним, Касилья присоединился к Лидсу летом 2019 года, покинув Реал на правах свободного агента.

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Англия Чемпионшип Расизм в футболе Кико Касилья Кико Касилья Джонатан Леко Джонатан Леко Лидс Лидс
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