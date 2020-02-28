Касілья отримав тривалу дискваліфікацію за расистські вигуки

Голкіперу Лідса Кіко Касільї жорстоко покараний за свою поведінку під час матчу Чемпіоншипа проти Чарльтона.

Касілья покараний 8 матчами дискваліфікації через расистські образи на адресу Джонатана Леко з Чарльтона, інформує AS.

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Інцидент трапився ще наприкінці вересня. Футбольна асоціація Англії знехтувала усіма запереченнями голкіпера, та, окрім тривалої дискваліфікації, оштрафувала іспанця на 70 тисяч фунтів. Зазначається, що Кіко міг отримати і більш суворе покарання – 12 матчів дискваліфікації.

Нагадаємо, Касілья приєднався до Лідса влітку 2019 року, покинувши Реал на правах вільного агента.

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