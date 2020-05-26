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Каштру сообщил, что все матчи 1/4 финала Лиги Европы могут провести в одной стране

10:44 50 Читати українською
Каштру сообщил, что все матчи 1/4 финала Лиги Европы могут провести в одной стране
Луиш Каштру / фото: ФК Шахтер

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру поделился ожиданиями от возобновления футбольного сезона в еврокубках.

"Ожидаем от УЕФА сообщение, когда и где будем играть ответный матч с Вольфсбургом. Мы играли в Германии, поэтому будет справедливо сыграть второй матч в Украине. Матч на нейтральном поле был бы минусом для нас даже без зрителей.

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Информация, которую мы имеем, заключается в том, что если нет условий провести две игры, все 8 команд, которые пройдут в 1/4, могут съехаться в одну страну и провести остаток игр. УЕФА ждет от национальных лиг окончательной информации, чтобы определиться с безопасностью проведения Лиги Европы, какая страна для этого будет самой безопасной.

А играть и тренироваться безопасно можно будет только после появления вакцины. Я уже понял, что среднее количество зараженных инфекцией является очень важным показателем для принятия решений. Но нас не обманешь: мотивация ослабления карантина – экономика, а не медицина. Если будем ждать максимальной безопасности, то выйдем из дома только тогда, когда будут прививки от COVID-19. До тех пор мы всегда будем рисковать", – сказал Каштру в интервью A BOLA.

Напомним, первый матч 1/8 финала Лиги Европы между Вольфсбургом и донецким клубом завершился победой "горняков" (2:1).

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