Каштру повідомив, що всі матчі 1/4 фіналу Ліги Європи можуть провести в одній країні

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру поділився очікуваннями від відновлення футбольного сезону в єврокубках.

"Очікуємо від УЄФА повідомлення, коли і де будемо грати матч-відповідь із Вольфсбургом. Ми грали в Німеччині, тому буде справедливо зіграти другий матч в Україні. Матч на нейтральному полі був би мінусом для нас навіть без глядачів.

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Інформація, яку ми маємо, полягає в тому, що якщо немає умов провести дві гри, усі 8 команд, які пройдуть в 1/4, можуть з’їхатись в одну країну й провести решту ігор. УЄФА чекає від національних ліг остаточної інформації, щоб визначитись із безпекою проведення Ліги Європи, яка країна для цього буде найбезпечнішою.

А грати і тренуватися безпечно можна буде тільки після появи вакцини. Я вже зрозумів, що середня кількість заражених інфекцією є дуже важливим показником для ухвалення рішень. Але нас не обдуриш: мотивація послаблення карантину – економіка, а не медицина. Якщо будемо чекати максимальної безпеки, то повиходимо з домівок лише тоді, коли буде щеплення від COVID-19. До цього часу ми завжди будемо ризикувати", – сказав Каштру в інтерв’ю A BOLA.

Нагадаємо, перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи між Вольфсбургом та донецьким клубом завершився перемогою "гірників" (2:1).

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