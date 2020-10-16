"Хворі гравці? Перше, що вони повинні зробити, – здати негативний тест, аби повернутися. Ті, хто перебуває вдома, в різних кондиціях: дехто переносить хворобу без симптомів, дехто – із симптомами, а дехто, можливо, навіть без симптомів, проте вони мають якусь проблему й не можуть робити те, що слід.

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З нами хлопці працюють певним чином, інші також отримують середні навантаження, а є й ті, хто, на жаль, сьогодні не може тренуватися, тому що стан здоров’я не дозволяє. Зараз ми пливемо на такому кораблі. З першої команди в нас 13 гравців, аби підходити до матчів чемпіонату та Ліги чемпіонів (проти Львова та Реала – прим.), кілька футболістів з дубля. Розраховуємо лише на тих, хто перебуває з нами. На інших дивимось, але наразі дещо інакше. Бажаємо їм якнайшвидшого одужання й сподіваємось, що вони повернуться якнайшвидше", – сказав Луїш Каштру в коментарі Shakhtar News.

Зауважимо, вже 17 жовтня "гірники" прийматимуть Львів, початок зустрічі о 17:00. А 21-го числа на Шахтар чекає перший серйозний екзамен у Лізі чемпіонів проти Реала на виїзді.

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