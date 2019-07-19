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Каштру: С первого дня сборов готовимся к матчу за Суперкубок против Динамо

21:24 32 Читати українською
Каштру: С первого дня сборов готовимся к матчу за Суперкубок против Динамо
Луиш Каштру / ФК Шахтер

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру прокомментировал победу в контрольном матче против Колоса (2:0).

Товарищеские матчи
Шахтер
2
2 : 0
0
Колос
18:00 19:07:2019
завершено
 

"Матч понравился, мы полностью контролировали игру, причем во втором тайме даже больше, чем в первом. В первом тайме Колос в три паса мог добраться до нашей штрафной, было достаточно опасно.

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Во втором тайме мы прибавили, сыграли более компактно, терпеливее в обороне. Также мы показывали большую вариативность при владении мячом, за счет чего создавали больше голевых моментов. Колос хорошо организованная команда, которая способна пользоваться отсутствием баланса у соперника. Это хорошая команда для УПЛ.

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Я доволен сегодня своими игроками. Они много работали. Есть вещи, которые требуют доработки. Нам есть куда расти в течение всего чемпионата можно прогрессировать. Нельзя сказать, что мы полностью готовы, но так же и соперники.

В первом официальном матче мы покажем себя хорошо, но еще не достигнем нашей высокой планки. Мы с первого дня сборов готовимся к матчу с Динамо за Суперкубок, знаем, что хотим показать", – поделился Каштру в комментарии YouTube-каналу Шахтера.

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Шахтер - Колос Товарищеские матчи Шахтер Шахтер Межсезонные сборы Товарищеские матчи Луиш Каштру Луиш Каштру
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