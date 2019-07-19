Шахтер уверенно победил Колос благодаря голам молодых талантов

Шахтер провел товарищеский матч с Колосом в рамках предсезонной подготовки.

Товарищеский матч

Шахтер – Колос – 2:0

Голы: Фернандо, 22 Сикан, 65

В рамках предсезонной подготовки к новому сезону УПЛ Шахтер провел товарищеский матч против новичка Премьер-лиги Колоса. "Горняки" вышли на поединок не основным составом, среди игроков было много молодежи, зато лидеры команды: Марлос, Мораес, Исмаили, Тайсон, Степаненко и другие, не попали в заявку на игру.

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Шахтер в статусе фаворита взял инициативу в свои ноги, что уже на 28 минуте принесло подопечным Каштру гол, который забил Фернандо. Первый тайм завершился со счетом 1:0.

Во второй половине встречи Сикан, вышедший на замену, удвоил преимущество своей команды. Нападающий замкнул головой передачу со штрафного от Пихальонка. Соответственно, итоговый счет встречи – 2:0 в пользу подопечных Каштру.

Напомним, донецкий клуб начнет новый сезон в воскресенье, 28 июля, когда будет соревноваться с киевским Динамо в поединке за Суперкубок Украины.

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