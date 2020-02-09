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Каштру рассказал о финальном этапе подготовки к матчу с Бенфикой

13:54 25 Читати українською
Каштру рассказал о финальном этапе подготовки к матчу с Бенфикой
Дарио Срна и Луиш Каштру / ФК Шахтер

Главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру поделился эмоциями после последнего спарринга на турецких сборах против латвийского Вентспилса.

Товарищеские матчи
Шахтер
1
1 : 0
0
Вентспилс
09:00 09:02:2020
завершено
 

"Футболисты работали на фоне усталости, и это, конечно, ограничивает интенсивность игры. Были хорошие моменты, а было то, что удавалось меньше. Сейчас команда отдохнет, и физические данные позволят нам проводить полноценные тренировки. Еще есть время до первой официальной игры. Также появится мотивационная составляющая, ведь когда ты играешь на фоне усталости товарищеский матч, который не дает очков и где результат не слишком важен, иногда трудно найти надлежащую мотивацию.

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Что дальше? Вернемся в Украину, отдохнем один день, поработаем еще три, потом опять выходной. И финишная прямая: пять дней подготовки к официальному матчу против Бенфики.

Останутся ли Кирюханцев, Бондаренко и Вакула? Все проанализируем и примем решение. Следует понимать, какие опции есть в команде, разработать для каждого из игроков спортивный план. Мы стремимся, чтобы наши футболисты росли, – выберем для этого оптимальный путь", – цитирует Каштру официальный сайт донецкого клуба.

Напомним, сегодня "горняки" сыграли последний товарищеский поединок на сборах в Турции против Вентспилса, в котором победили по пенальти 1:0. Следующий матч – встреча с Бенфикой в ​​1/8 финала Лиги Европы, который состоится 20 февраля в Харькове.

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