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Каштру розповів про фінальний етап підготовки до матчу з Бенфікою

13:52 214 Читать на русском
Каштру розповів про фінальний етап підготовки до матчу з Бенфікою
Даріо Срна та Луїш Каштру / ФК Шахтар

Головний тренер донецького Шахтаря Луїш Каштру поділився емоціями після останнього спарингу на турецьких зборах проти латвійського Вентспілса.

Товариські матчі
Шахтар
1
1 : 0
0
Вентспілс
09:00 09:02:2020
завершено
 

"Футболісти працювали на фоні втоми, і це, звісно, обмежує інтенсивність гри. Були хороші моменти, а було те, що вдавалось менше. Зараз команда відпочине, й фізичні дані дозволять нам проводити повноцінні тренування. Ще маємо час до першої офіційної гри. Також з’явиться мотиваційна складова, адже коли ти граєш на фоні втоми товариський матч, який не дає очок і де результат є не надто важливим, іноді важко віднайти належну мотивацію.

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Що далі? Повернемося в Україну, відпочинемо один день, попрацюємо ще три, потім знову вихідний. І фінішна пряма: п’ять днів підготовки до офіційного матчу проти Бенфіки.

Чи залишаться Кирюханцев, Бондаренко й Вакула? Усе проаналізуємо та ухвалимо рішення. Слід розуміти, які опції є в команді, розробити для кожного з гравців спортивний план. Ми прагнемо, аби наші футболісти зростали, – оберемо для цього оптимальний шлях", – цитує Каштру офіційний сайт донецького клубу.

Нагадаємо, сьогодні "гірники" зіграли останній товариський поєдинок на зборах у Туреччині проти Вентспілса, в якому перемогли завдяки пенальті 1:0. Наступний матч – зустріч з Бенфікою в 1/8 фіналу Ліги Європи, що відбудеться 20 лютого у Харкові.

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Шахтар Шахтар Бенфіка Бенфіка Вентспілс Вентспілс Луїш Каштру Луїш Каштру Шахтар - Вентспілс
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