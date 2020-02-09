Шахтер минимально обыграл Вентспилс в последнем матче на турецких сборах

Шахтер обыграл латвийский Вентспилс в спарринге на втором тренировочном сборе. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

Товарищеский матч

Шахтер – Вентспилс – 1:0

Голы: Антонио, 17 (п)

Шахтер (1 тайм): Шевченко, Болбат, Бондарь, Матвиенко, Сиприано, Степаненко, Антонио, Вакула, Бондаренко, Тете, Мораес

Шахтер (2 тайм): Трубин, Бондарь, Хочолава, Кривцов, Исмаили, Степаненко, Антонио, Бондаренко, Марлос, Тете, Сикан

Это четвертый спарринг для Шахтера на втором тренировочном сборе в Турции. Ранее чемпион Украины экспериментальным составом одолел Македонию ГП (2:0), основой расписал результативную ничью с Сеннерюском (2:2), а также одержал волевую победу над Олимпией (3:1).

Луиш Каштру снова не побоялся экспериментировать. Против Вентспилса в стартовом протоколе нашлось место многим молодым футболистам. В частности с первых минут отчетную встречу начали Вакула, Антонио, Тете, Бондаренко, Сиприано и Бондарь.

Старт поединка пришлось задержать на 20 минут из-за логистических проблем у латвийской команды. Похоже, это сказалось на игроках Шахтера, первую десятиминутку "горняки" провели довольно нервно. Венспилс активно прессинговал в средней зоне, не давая прижать себя к собственной штрафной и не позволяя дончанам развивать атаки. Однако ближе к завершению трети первого тайма Шахтер все же сумел установить контроль над мячом и над игрой в целом. Соответственно начали возникать моменты у ворот, которые защищал украинец Константин Махновский. Самым активным был Артем Бондаренко. Сначала хавбек опасно пробивал с линии штрафной – штанга, а на 17-й минуте заработал пенальти. Наказание четко выполнил Маркос Антонио.

Шахтер мог почти сразу удваивать свое преимущество. Бразильцы дончан провели хорошую атаку через центр: Антонио разрезным пасом нашел в штрафной Тете, а тот откатил мяч под удар Мораесу – Жуниор целил в ближнюю девятку, но Махновский успел среагировать – лишь угловой. Остаток первого тайма команды больше проводили в центре поля. Темп игры заметно снизился, "горняки" все еще контролировали мяч, но реальной опасности у ворот Махновского не возникало. Вентспилс активизировался ближе к свистку на перерыв, несколько раз пришлось вступать в игру Алексею Шевченко, но на счете это так и не сказалось.

Перед началом второго тайма Луиш Каштру сделал сразу пять замен. Больше всего трансформаций произошло в линии защиты, где продолжил играть только Бондарь (правда, Валерий переместился из центра на правый фланг). В нападении вместо Вакулы и Мораеса появились Марлос и Сикан соответственно.

Начало второй половины получилось очень инертным. Чтобы адекватно оценивать действия игроков, нужно знать, какие задачи поставили перед ними тренеры. Однако до 65-й минуты команды так и не порадовали какими-либо опасными атаками или острыми выпадами. Обоюдная борьба шла вблизи обоих штрафных площадок. Отметим, что Вентспилс стал чаще встречаться с мячом и агрессивно идти в отбор. Латвийцы явно не хотели проигрывать второй спарринг подряд и не стеснялись беспокоить Трубина. За пол тайма у Анатолия было больше работы, чем у Шевченко за весь предыдущий.

Если и можно выделить кого-то из игроков, вышедших на замену, то это Фернандо и Марлос. Бразилец чаще оказывался на острие атаки и несколько раз сумел побеспокоить Махновского. А натурализованный украинец не боялся брать игру на себя, демонстрируя свою технику. Правда, иногда 11-й номер Шахтера заигрывался и терял мяч в эпизодах, когда напрашивалась передача на партнера.

Ближе к финальному свистку латыши активизировались, создав два момента в минуту. Сначала Рехвиашвили мощно пробивал с левого угла штрафной, а затем Козлов оказался один на один с Трубиным. В обоих эпизодах вратарь дончан сумел справиться с опасностью и отстоять победу для Шахтера.