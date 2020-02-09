Шахтер – Вентспилс – 1:0 – видео гола и обзор матча

Шахтер в последнем спарринге на втором сборе минимально одолел латвийский Вентспилс. Смотрите видео гола и обзор матча на "Футбол 24".

В четвертом спарринге второго тренировочного сбора Шахтер встречался с латвийским Вентспилсом и праздновал минимальную победу. Голом с пенальти, благодаря стараниям Артема Бондаренко, отличился Маркос Антонио.

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К слову, 19-летний полузащитник и сам имел возможность забить, однако после его выстрела с линии вратарской мяч попал в штангу.

Матч против Вентспилса стал последним запланированным поединком Шахтера в Турции. Дальше – поединок 1/8 финала Лиги Европы против Бенфики.

Шахтер минимально обыграл Вентспилс в последнем матче на турецких сборах