Каштру уже определился со стартовым составом Шахтера на начало сезона

Новый тренер дончан Луиш Каштру знает, на кого будет рассчитывать в сезоне 2019/20.

"Я уже определился с составом Шахтера на начало сезона. И в то же время футбол – достаточно динамичный процесс, где могут происходить разные, порой совершенно неожиданные вещи. Учитывая это, я не считаю, что уже сейчас стоит думать о заявке.

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Давайте просто ежедневно работать. Если вы спросите, какой состав я выбрал бы сегодня, у меня есть ответ. Но дело в том, что через 15 дней он может быть совсем другим.

Лучше следить за динамикой рынка. Понимаю, что администрация и президент Шахтера хотят, чтобы в команде были лучшие, поэтому я абсолютно спокоен. Мы будем максимально готовы к новому сезону.

Мне нравится, когда четыре вратаря и 23-24 полевых игрока. Это оптимальный вариант для работы. То есть у нас всегда будет 27-28 футболистов. Они должны соответствовать необходимым критериям, чтобы занимать места в команде", – сказал Каштру в комментарии официальному сайту Шахтера.

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