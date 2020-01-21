Каштру оценил перспективы игроков, которых Шахтер вернул из аренды

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру объяснил, почему взял на тренировочный сбор "горняков" в Турцию Владислава Вакулу, Игоря Кирюханцева и Фернандо.

"В футболе нужно жить сегодняшним днем, все должно быть пошагово. Всегда все зависит от самих игроков – ни в коем случае не от тренера. Важно, как футболист себя проявляет. То, что ребята выполнили до сих пор, плюс то, что они покажут под время сборов, определит их будущее. Сейчас я их не оцениваю. Знаю, чего они стоят. На данный момент мы наблюдаем и увидим, как ребята покажут себя во второй части сезона.

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Эти игроки сильны физически, технически, тактически и психологически. Мы отметили, что они находятся немного на другом уровне по сравнению с другими. Теперь все зависит от того, как ребята покажут себя с нами.

Иногда в другом контексте или клубе футболисты проявляют себя хорошо, а в нашем, при большей конкуренции, возможно, не находят всех кондиций, чтобы раскрыться полностью. Хотим за ними понаблюдать, чтобы понять, смогут ли они быть на одном уровне с другими.

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У игрока должно быть несколько талантов, качеств, он должен полностью подходить Шахтеру. А узнать его лучше можно, только поработав с ним. Иногда вам очень сложно говорить о футболистах, потому что вы не находитесь с ними каждый день, как мы. Сейчас мы работаем вместе, и через некоторое время я смогу дать оценку каждому", – цитирует Каштру официальный сайт Шахтера.

Напомним, в первой части сезона Вакула и Кирюханцев выступали за Мариуполь, а Фернандо – за лиссабонский Спортинг.

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