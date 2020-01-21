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Каштру оцінив перспективи гравців, яких Шахтар повернув з оренди

18:28 911 Читать на русском
Каштру оцінив перспективи гравців, яких Шахтар повернув з оренди
Луїш Каштру / ФК Шахтар

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру пояснив, чому взяв на тренувальний збір "гірників" у Туреччину Владислава Вакулу, Ігоря Кирюханцева і Фернандо.

"У футболі потрібно жити сьогоднішнім днем, все повинно бути покроково. Завжди все залежить від самих гравців – ні в якому разі не від тренера. Важливо, як футболіст себе проявляє. Те, що хлопці виконали до сьогодні, плюс те, що вони покажуть під час зборів, визначить їхнє майбутнє. Зараз я їх не оцінюю. Знаю, чого вони варті. На даний момент ми спостерігаємо і побачимо, як хлопці покажуть себе у другій частині сезону.

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Ці гравці сильні фізично, технічно, тактично і психологічно. Ми відзначили, що вони перебувають трохи на іншому рівні в порівнянні з іншими. Тепер все залежить від того, як хлопці покажуть себе з нами.

Іноді в іншому контексті або клубі футболісти проявляють себе добре, а в нашому, при більшій конкуренції, можливо, не знаходять всіх кондицій, щоб розкритися на сто відсотків. Хочемо за ними поспостерігати, щоб зрозуміти, чи зуміють вони бути на одному рівні з іншими.

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У гравця має бути кілька талантів, якостей, він повинен повністю підходити Шахтарю. А пізнати його краще можна, лише попрацювавши з ним. Часом вам дуже складно говорити про футболістів, тому що ви не перебуваєте з ними кожен день, як ми. Зараз ми працюємо разом, і через деякий час я зможу дати оцінку кожному", – цитує Каштру офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, у першій частині сезону Вакула і Кирюханцев виступали за Маріуполь, а Фернандо – за лісабонський Спортінг.

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Теги
Зимові збори Ігор Кирюханцев Ігор Кирюханцев Луїш Каштру Луїш Каштру Владислав Вакула Владислав Вакула Педро Фернандо Педро Фернандо Шахтар Шахтар
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