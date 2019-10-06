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Каштру обвинил арбитров в излишней эмоциональности игроков Шахтера

21:45 49 Читати українською
Каштру обвинил арбитров в излишней эмоциональности игроков Шахтера
Луиш Каштру / Фото Футбол 1

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру выделил основные моменты победы своей команды над СК Днепр-1 (2:0).

 
Жуниор Мораес 4’
Тайсон 83’
4’ Жуниор Мораес
83’ Тайсон

"Смогли добыть десятую победу подряд в чемпионате. Ребята отдали свои силы, показали самоотдачу и неплохой футбол на тяжелом поле. Днепр-1 – хорошая команда. Несмотря на то, что сегодня не создали много голевых моментов, они боролись до самого конца.

Мы с первых минут показывали свою игру и одержали итоговую победу – это именно то, чего мы хотели. Днепр-1 очень много боролся, эта команда показывает свои качества. Они всегда имели четырех игроков в своей линии обороны.

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Во втором тайме мы атаковали чуть дольше, заставляли Днепр-1 полностью сесть, и когда так происходило, игроков первой линии у них не оставалось. Эта команда очень компетентная, хорошо организованная и управляемая главным тренером.

Мы подошли к этой игре с большой интенсивностью. Знали, что придется встретиться с командой, которая хочет получить баллы. Постарались добавить в матч всю энергию. Все было абсолютно нормально.

Чрезмерные эмоции моих игроков? Возможно, под давлением на поле происходило то, что происходит с судейством в некоторых матчах. Вероятно, ребята немного расстроились и стали реагировать на то, как судились некоторые эпизоды. Ничего кроме этого.

Часто футбольный матч рассматривается сквозь призму, будто на поле какие-то роботы без эмоций. Мы – не роботы и не машины", – приводит слова Каштру официальный сайт Шахтера.

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СК Днепр-1 - Шахтер Шахтер Шахтер Луиш Каштру Луиш Каштру
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