Каштру объяснил, почему Шахтер не собирается менять бразильский вектор на трансферном рынке

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру рассказал о трансферной политике донецкого клуба.

"В Шахтера очень явный и определенный проект. Кто анализирует футбол, тот видит и знает это. Я могу назвать вам нашу команду из молодых игроков, где практически все моложе 23 лет – по крайней мере это будет девять человек. Трубин, Додо, Бондарь, Сиприано, Маркос Антонио, Тете, Фернандо, Соломон. Если что, мы подготовлены.

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Понадобится ли нам пойти на футбольный рынок искать игрока на ту или иную позицию? Нам это не нужно. У нас есть молодые футболисты, которые могут выступать. Например, вратарь Трубин из молодежной команды уже провел в сезоне четыре матча и в конце сезона, без сомнений, он тоже сыграет. Додо также отыграл почти весь чемпионат, он очень молод.

Мы остаемся в том же составе на следующий сезон, и это большое преимущество. Есть игроки, которые находятся в клубе семь-восемь лет, и они останутся. Да, как вы и сказали, мы привилегируем бразильский рынок. Если это приносит нам успех, зачем менять свой путь? Многих бразильцев Шахтер продал в Англию. Мы будем продолжать.

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У нашего президента очень явные, выстроенные идеи: подписывать молодых игроков и развивать их здесь. Они помогают клубу и в один прекрасный день переходят в другой за хорошую стоимость. Это проект нашего клуба. Есть футболисты, которые остались на более длительное время. Проект Шахтера не зависит от тренера", – приводит слова Каштру официальный сайт "горняков".

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