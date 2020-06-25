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Каштру пояснив, чому Шахтар не збирається змінювати бразильський вектор на трансферному ринку

12:42 - Читать на русском
Каштру пояснив, чому Шахтар не збирається змінювати бразильський вектор на трансферному ринку
Луїш Каштру / ФК Шахтар

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру розповів про трансферну політику донецького клубу.

"У Шахтаря дуже явний і певний проєкт. Хто аналізує футбол, той бачить і знає це. Я можу назвати вам нашу команду з молодих гравців, де практично всі молодші 23 років – принаймні це буде дев’ять осіб. Трубін, Додо, Бондар, Сіпріано, Маркос Антоніо, Тете, Фернандо, Соломон. Якщо що, ми підготовлені.

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Чи знадобиться нам піти на футбольний ринок шукати гравця на ту або іншу позицію? Нам цього не потрібно. Ми маємо молодих футболістів, які можуть виступати. Наприклад, воротар Трубін з молодіжної команди вже провів у сезоні чотири матчі й наприкінці сезону, безсумнівно, він теж гратиме. Додо також відіграв майже весь чемпіонат, він дуже молодий. Ми не хочемо нікого втрачати, але, якщо так станеться, маємо швидку заміну на їхнє місце.

Ми лишаємось в тому самому складі на наступний сезон, і це велика перевага. Є гравці, які перебувають у клубі сім-вісім років, і вони залишаться. Так, як ви й сказали, ми віддаємо перевагу бразильському ринку. Якщо це забезпечує нам успіх, навіщо змінювати свій шлях? Багатьох бразильців Шахтар продав до Англії. Ми продовжуватимемо.

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У нашого президента дуже явні, вибудувані ідеї: підписувати молодих гравців і розвивати їх тут. Вони допомагають клубу й одного прекрасного дня переходять до іншого за гарну вартість. Це проєкт нашого клубу. Є футболісти, які лишилися на довший час. Проект Шахтаря не залежить від тренера", – наводить слова Каштру офіційний сайт "гірників".

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Теги
Шахтар Шахтар Трансфери Трансфери Шахтаря Луїш Луїш Каштру
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