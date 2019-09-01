Каштру недоволен действиями игроков Шахтера в разгромном матче против Олимпика

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру поделился впечатлениями от поединка 6-го тура УПЛ против Олимпика (4:0).

"Сегодня в первом тайме мы не впечатляли. Пытались пройти через середину, при этом фланги были свободны. Теряли мяч, многое не получалось. Сделали все, чтобы Олимпик создавал нам проблемы.

Олимпик – Шахтер – 0:4 – видео голов и обзор матча

Мы прессинговали отдельными игроками, а не коллективно. Они очень просто проходили игроков первой линии. Мы создавали моменты благодаря индивидуальным действиям, а не коллективным.

Второй тайм был более качественным, создали больше возможностей. 4:0 – хороший результат. Но не всегда результат отражает то, что мы делаем. Нужно посмотреть, что можно исправить.

Доволен всей командой. Нападающий обязан забивать много. Мораес правильно занимает зоны, он фантастический игрок, принимает правильные решения, много работает и старается.

Тайсон – важная деталь команды. Он капитан, выполняет важную задачу, создает проблемы соперникам. При этом работает и в обороне. На этот раз мы провели матч без него и победили.

У нас 4 замечательных центральных защитника. Это сектор команды, за который я не переживаю. В течение года будут травмы, дисквалификации, но если мы будем бояться потери игроков, то наша работа будет бессмысленной.

Если один игрок не может выступать, его заменит другой. Но если все будут готовы – все же будет лучше. Но и сейчас у нас нет больших проблем без Кривцова и Хочолавы, у которых повреждения", – сказал Каштру в эфире телеканала Футбол 2.

После 6-ти туров Шахтер возглавляет турнирную таблицу имея в активе 18 очков, Олмипик на последней строчке (1 очко).

"Шансів на перше місце я не бачу". Мирон Маркевич оцінив суперників Шахтаря у Лізі чемпіонів