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"Шансів на перше місце я не бачу". Мирон Маркевич оцінив суперників Шахтаря у Лізі чемпіонів

21:00 4863 Читать на русском
"Шансів на перше місце я не бачу". Мирон Маркевич оцінив суперників Шахтаря у Лізі чемпіонів
Мирон Маркевич / Фото із відкритих джерел
Олег Бабій Олег Бабій

"Футбол 24" обговорив можливі наслідки жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів 2019/20 для Шахтаря із колишнім наставником Металіста, Дніпра та збірної України.

– Отож, Мироне Богдановичу, група така: Ман Сіті, Шахтар, Динамо Загреб і Аталанта. Ваші перші враження?

– Тяжкий жереб. Ман Сіті – без коментарів. Загреб, думаю, ніякої вагомої ролі у групі грати не буде. А от Аталанта – серйозна команда.

– Тим паче, підсилена Маліновським…

– Справа навіть не в тому. Там була хороша команда і без Маліновського. Доведеться важко.

Мораєс – про результати жеребкування Ліги чемпіонів: Набридло грати проти Манчестер Сіті

– Третій рік поспіль суперником Шахтаря стає грізний Ман Сіті. Команд – на будь-який смак, але Гвардіола вперто переслідує "гірників". Фатум? Гірка насмішка фортуни?

– (Усміхається) Та там у першому кошику всі команди – серйозні. А те, що випадає Ман Сіті – це збіг обставин, що вдієш. Хіба з Ювентусом чи Ліверпулем було б легше?

– Шансів у боротьбі за перше місце в "гірників" немає?

– Шансів на перше місце я у нас не бачу. А за друге треба боротися. Вся справа в тому, що у Шахтаря – слабка оборона. Це найбільша проблема команди. Натомість у суперників – серйозна атака. Тож буде непросто.

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Ліга чемпіонів 2019/20 – результати жеребкування групового турніру

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Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів: найкращий і найгірший варіанти для Шахтаря
11:22
16800
Теги
Шахтар Шахтар Аталанта Аталанта Ліга чемпіонів Манчестер Сіті Манчестер Сіті Динамо Загреб Динамо Загреб Олег Бабій Думка експерта Руслан Маліновський Руслан Маліновський Мирон Маркевич Статті Головне
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