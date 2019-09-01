Каштру незадоволений діями гравців Шахтаря у розгромному матчі проти Олімпіка

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру поділився враженнями від поєдинку 6-го туру УПЛ проти Олімпіка (4:0).

"Сьогодні в першому таймі ми не вражали. Намагалися пройти через середину, при цьому фланги були вільні. Втрачали м'ячі, багато чого не виходило. Зробили все, щоб Олімпік створював нам проблеми.

Ми пресингували окремими гравцями, а не колективно. Вони дуже просто проходили гравців першої лінії. Ми створювали моменти завдяки індивідуальним діям, а не колективним.



Другий тайм був якіснішим, створили більше можливостей. 4:0 – хороший результат. Але не завжди результат відображає те, що ми робимо. Потрібно подивитися, що можна виправити.



Задоволений всією командою. Нападник зобов'язаний забивати багато. Мораес правильно займає зони, він фантастичний гравець, приймає правильні рішення, багато працює і старається.

Тайсон – важлива деталь команди. Він капітан, виконує важливу задачу, створює проблеми суперникам. При цьому працює і в обороні. Цього разу ми провели матч без нього і перемогли.

У нас 4 чудових центральних захисники. Це сектор команди, за який я не переживаю. Протягом року будуть травми, дискваліфікації, але якщо ми будемо боятися втрати гравців, то наша робота буде безглуздою.



Якщо один гравець не може виступати, його замінить інший. Але якщо всі будуть готові – все ж буде краще. Але і зараз у нас немає великих проблем без Кривцова і Хочолави, у яких ушкодження", – сказав Каштру в ефірі телеканалу Футбол 2.

Після 6-ти турів Шахтар очолює турнірну таблицю маючи в активі 18 очок, Олміпік на останній сходинці (1 очко).

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