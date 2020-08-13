Каштру: Я всегда готов уйти из Шахтера, если потребуется

В четверг, после тренировки команды в Германии, отвечая на вопрос о том, чьи поздравления были самыми приятными для Каштру после выхода в полуфинал, португалец не назвал конкретных людей, но объяснил свой подход к восприятию побед и поражений.

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"В конце работы после матча важно, что чувствует наша совесть. После каждого поединка я стараюсь проанализировать то, что произошло, и моя совесть говорит мне, можно можно меня поздравить или нет. Это – самое главное. Второе, не менее важное в нашей работе, чувствовать людей счастливыми вокруг себя. Для этого мы работаем. Важно, чтобы были счастливы руководство клуба, его работники и наши болельщики. Когда я это вижу, то мне очень приятно.

Конечно, после побед приходит гораздо больше сообщений, чем после поражений. Чаще всего в футболе бывает такое, что после поражений нас поддерживают только самые близкие люди. А в победах "участвует" гораздо больше людей. Поражение, как правило, только тренера. И именно мы берем на себя всю ответственность за поражение. Но я положительно воспринимаю эти правила. Мне нравится брать на себя ответственность за не самые лучшие моменты в карьере моей и моих клубов. И все это знают. Я – тренер, который отвечает за все. И я всегда готов уйти из клуба, если это потребуется.

Конечно, в моменты побед звучит много поздравлений с разных сторон. Более важными, очевидно, есть люди, которые занимают особое место в нашей жизни. Это всегда умиляет. Эти люди знают, насколько они важны в моей жизни", – отметил Каштру во время общения с представителями СМИ.

Напомним, португальский специалист возглавляет Шахтер с июня 2019. В прошлом сезоне под его руководство "горняки" завоевали чемпионство УПЛ, а уже 17 августа состоится полуфинальный поединок ЛЕ Интер – Шахтер. Начало – в 22:00 по Киеву.

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