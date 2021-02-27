"Каждый хотел проявить себя отдельно, но команды в целом не было. Очень провальный матч. Я для себя убедился, что сборы Шахтеру нужно начинать 2 января. Видно, что команда не подготовлена. Нужно очень серьезно и рано начинать.

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У меня такое ощущение, что Каштру уже уволили. Или его футболисты не уважают. Даже если игроки не настроились, значит, виноваты все. Не представляю, что было бы, если бы Шахтер не прошел команду, которую трудно назвать сложным соперником.

Почему критикую Шахтер? Потому что, если бразильцев ночью разбудить, они что угодно сделают с мячом, а если бразильцы не могут, то мы тем более. У нас, в основном, деревянные игроки – им нужно долго раскачиваться. Никого не обвиняю, но рано начали. Поэтому и выгребаем вот такие плохие игры, говоря мягко. Каштру больше ничего не остается делать, кроме как готовить команду, а с составом всегда нужно угадывать, любому тренеру", – сказал Леоненко в программе "Великий футбол".

Напомним, Шахтер по сумме двух матчей одолел Маккаби Тель-Авив и пробился в 1/8 финала Лиги Европы, где встретится с итальянской Ромой. Первый поединок "горняки" проведут 11 марта на выезде, ответный – через неделю в Киеве.

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