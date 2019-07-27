Шахтер – Динамо: "горняки" прибыли в Одессу на матч Суперкубка Украины

Донецкий Шахтер прибыл в Одессу на матч Суперкубка Украины против киевского Динамо, который состоится 28 июля.

Шахтер на своем официальном сайте сообщил, что команда прилетела в Одессу, где сыграет матч за Суперкубок Украины-2019 против киевского Динамо, который состоится 28 июля в 21:00.

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Стоит отметить, что в заявке присутствуют Виктор Коваленко и Оларенваджу Кайоде. Последнего связывали с переходом на правах аренды в московский Спартак.

Вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Анатолий Трубин

Защитники: Богдан Бутко, Додо, Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Давид Хочолава, Николай Матвиенко, Исмаили

Полузащитники: Маркиньос Сиприано, Тарас Степаненко, Александр Пихаленок, Вячеслав Танковский, Тайсон, Марлос, Алан Патрик, Тете, Виктор Коваленко, Сергей Болбат, Манор Соломон, Маркос Антонио, Фернандо, Дентиньо

Нападающие: Жуниор Мораес, Даниил Сикан, Густаво Бланко Лещук, Оларенваджу Кайоде

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