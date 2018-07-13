Карраско прокомментировал назначение на пост главного тренера Шахтера U-19

Новоиспеченный главный тренер Шахтера U-19 Андреас Карраско рассказал о целях команды в новом сезоне.

"Очень рад возглавить команду Академии Шахтера, одного из лучших футбольных клубов Европы. Для меня это огромный шаг вперед. Я много лет провел в системе Барселоны, работал главным тренером, координатором нескольких возрастных групп, отвечал за разработку методологии и программ занятий.

Шахтер подтвердил назначение Андреаса Карраско тренером команды U-19

Теперь постараюсь передать свои знания и опыт новой команде и всей Академии. Главная задача на сезон с Шахтером U-19 – занять самую высокую позицию в чемпионате Украины, а также хорошо выступить и далеко пройти в Юношеской лиге УЕФА, так как этот турнир является отличной мотивацией для ребят. Могу сказать, что как игроки, так и тренерский штаб будут выкладываться по максимуму, чтобы "горняки" провели сезон как можно лучше", – цитирует Карраско официальный сайт Шахтера.