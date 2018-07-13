Карраско прокоментував призначення на посаду головного тренера Шахтаря U-19

Новоспечений головний тренер Шахтаря U-19 Андреас Карраско розповів про цілі команди у новому сезоні.

"Дуже радий очолити команду Академії Шахтаря, одного з найкращих футбольних клубів Європи. Для мене це величезний крок вперед. Я багато років провів в системі Барселони, працював головним тренером, координатором кількох вікових груп, відповідав за розробку методології та програм занять.

Шахтар підтвердив призначення Андреаса Карраско тренером команди U-19

Тепер постараюся передати свої знання і досвід новій команді і всій Академії. Головне завдання на сезон з Шахтарем U-19 – зайняти найвищу позицію в чемпіонаті України, а також добре виступити і далеко пройти в Юнацької лізі УЄФА, тому що цей турнір є чудовою мотивацією для хлопців. Можу сказати, що як гравці, так і тренерський штаб будуть викладатися по максимуму, щоб "гірники" провели сезон якнайкраще", – цитує Карраско офіційний сайт Шахтаря.