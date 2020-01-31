Фелиш может пропустить поединок против Ливерпуля – травма форварда Атлетико оказалась серьезной

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне столкнется с кадровой проблемой в атакующей линии.

Жоау Фелиш получил мышечную травму 26 января в матче против Леганеса (0:0) в рамках 21-го тура Ла Лиги. 20-летний талант Атлетико рискует остаться вне игры в течение месяца, сообщает Cadena Cope.

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Португальский нападающий не сможет восстановиться к 18 февраля, когда у "матрасников" запланирована первая встреча с Ливерпулем в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Напомним, Фелиш летом присоединился к Атлетико, перейдя с Бенфики за 126 млн евро. В текущем сезоне Примеры Жоау провел 17 матчей, в которых отметился двумя голами и ассистом.

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