Карраско офіційно повернувся в Атлетіко

Яннік Феррейра Карраско знову став гравцем мадридського Атлетіко.

Атлетіко підписав бельгійського хавбека Янніка Феррейру Карраско, повідомляє офіційний сайт клубу.

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26-річний півзахисник захищатиме кольори "матрацників" до завершення поточного сезону на правах оренди. Контракт Янніка належить китайському Далянь Іфан, за який він виступав протягом двох сезонів.

Нагадаємо, бельгієць вже має досвід виступів за Атлетіко (2015-2018 роки). У минулому сезоні чемпіонату Китаю Карраско провів 25 матчів, в яких відзначився 17-ма голами та 7-ма асистами.

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