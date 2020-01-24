Карраскаль заинтересовал Аякс

Бывший лидер Карпат Хорхе Карраскаль может продолжить карьеру в Аяксе, который размышляет над подписанием колумбийца.

Аякс рассматривает возможность подписания бывшего хавбека Карпат Хорхе Карраскаля. 21-летний колумбиец может сменить клуб уже в текущее трансферное окно. Кроме амстердамцев, за Карраскалем также следят клубы МЛС, информирует Фелипе Сиерра – журналист W Radio.

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Сейчас Карраскаль выступает за сборную Колумбии U-23 на предолимпийском турнире. В матчах против Аргентины и Эквадора атакующий хавбек забил дважды и отдал 2 ассиста. Удачные выступления колумбийца уже привлекли внимание Аякса и американских клубов.

Заметим, по информации Transfermarkt, Ривер Плейт выкупил Карраскаля у Карпат за 2,5 млн евро. Клаусула колумбийца, который выступал за "львов" полтора года, составляет 20 млн евро, а его контракт действует до лета 2022 года.

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