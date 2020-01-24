Карраскаль зацікавив Аякс

Колишній лідер Карпат Хорхе Карраскаль може продовжити кар'єру в Аяксі, який роздумує над підписанням колумбійця.

Аякс розглядає можливість підписання колишнього хавбека Карпат Хорхе Карраскаля. 21-річний колумбієць може змінити клуб вже в поточне трансферне вікно. Окрім амстердамців, за Карраскалем також слідкують клуби МЛС, інформує Феліпе Сієрра – журналіст W Radio.

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Наразі Карраскаль виступає за збірну Колумбії U-23 на передолімпійському турнірі. У матчах проти Аргентини та Еквадору атакувальний хавбек забив двічі та віддав 2 асисти. Вдалі виступи колумбійця вже привернули увагу Аякса та американських клубів.

Зауважимо, за інформацією Transfermarkt, Рівер Плейт викупив Карраскаля в Карпат за 2,5 млн євро. Клаусула колумбійця, який виступав за "левів" півтора року, складає 20 млн євро, а його контракт чинний до літа 2022 року.

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