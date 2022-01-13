Полузащитник Ривер Плейта Хорхе Карраскаль, в свое время защищавший цвета Карпат, решил немного изменить свой внешний вид.

Карраскаль на отдыхе решил покрасить волосы в белый цвет, чем похвастался в Instagram.

Ривер Плейт досрочно стал чемпионом Аргентины – Карраскаль посодействовал ассистом

Колумбиец сейчас находится в отпуске после изнурительного сезона, в котором хавбек помог своему клубу стать чемпионом Аргентины.

Добавим, что Карраскаль в прошлом сезоне провел 21 матч за Ривер Плейт, у которых забил 3 гола и отдал 3 ассиста.

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