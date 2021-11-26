Аргентина, Суперлига, 22-й тур

Ривер Плейт – Расинг – 4:0

Голы: Палавесино, 32, Альварес, 48, Ромеро, 68, 78

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После ряда упущенных обеими командами возможностей "миллионеры" открыли счет на 32-й минуте. Это Агустин Палавесино воспользовался пасом Фернандеса и пробил киперу между ног. На старте второй половины счет удвоил Хулиан Альварес, ударом из пределов штрафной завершив усилия партнера.

Дальше за дело взялся Брайан Ромеро. Опытный форвард оформил дубль в течение 10 минут, обеспечив разгром Расинга. Сначала он реализовал выход один на один после передачи Палавесино, а вскоре в одно касание завершил организованную Карраскалем контратаку.

После этой победы Ривер Плейт набрал 52 очка и стал недосягаем для конкурентов из Дефенсы и Хустисии и Тальереса (по 40 пунктов). Завоеванный титул стал для "миллионеров" 36-м в истории соревнований. Извечный оппонент – Бока Хуниорс – становился чемпионом 34 раза.

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