Півзахисник Рівер Плейта Хорхе Карраскаль, який свого часу захищав кольори Карпат, вирішив трохи змінити свій зовнішній вигляд.

Карраскаль на відпочинку вирішив пофарбувати волосся у білий колір, чим похизувався в Instagram.

Рівер Плейт достроково став чемпіоном Аргентини – Карраскаль доклався асистом

Колумбієць зараз перебуває у відпустці після виснажливого сезону, в якому хавбек допоміг своєму клубу стати чемпіоном Аргентини.

Додамо, що Карраскаль у минулому сезоні провів 21 матч за Рівер Плейт, у яких забив 3 голи та віддав 3 асисти.

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