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Карраскаль признался, что мог перейти в Динамо и Шахтер

12:36 265 Читати українською
Карраскаль признался, что мог перейти в Динамо и Шахтер
Хорхе Карраскаль / Ривер Плейт

Вингер Ривер Плейт Хорхе Карраскаль рассказал, почему перешел в аргентинский гранд.

"Когда мне сказали об интересе со стороны Ривера, я думал, что это шутка. Как раз смотрел финал Копа Либертадорес против Бока Хуниорс. Также были переговоры с Динамо и Шахтером.

Карраскаль, который принадлежит Карпатам, забил дебютный гол за Ривер Плейт

Но для меня было мечтой играть за Ривер Плейт. Мой отец всегда был их фанатом. В Колумбии следят за аргентинским футболом и восхищаются им. Я подумал: "Команда, которая показывает такой хороший футбол, хочет меня подписать". И вот я здесь", – цитирует Карраскаля Сlarin.com.

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Напомним, Карраскаль выступает за Ривер Плейт на правах аренды. Контракт колумбийского футболиста принадлежит Карпатам.

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