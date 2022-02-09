Хорхе Карраскаль в шаге от того, чтобы покинуть Ривер Плейт. Аргентинский клуб уже получил официальное предложение от ЦСКА Москва, информирует Сесар Луис Мерло.

Колумбиец до лета будет играть в России на правах аренды, а затем ЦСКА обязуется выкупить 80% прав на футболиста за 6 миллионов евро.

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В прошлом сезоне Карраскаль провел за Ривер Плейт 44 матча. Забил 4 гола, отдал 3 ассиста и стал чемпионом Аргентины. У Хорхе контракт с клубом до конца 2024 года.