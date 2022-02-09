Карраскаль покидає Рівер Плейт і наближається до трансферу в Росію
10:03 - Читать на русском
Колишня зірка Карпат Хорхе Карраскаль може опинитися в московському ЦСКА.
Хорхе Карраскаль за крок від того, щоб покинути Рівер Плейт. Аргентинський клуб вже отримав офіційну пропозицію від ЦСКА Москва, інформує Сесар Луїс Мерло.
Колумбієць до літа гратиме в Росії на правах оренди, а потім ЦСКА матиме зобов'язання викупити 80% прав на футболіста за 6 мільйонів євро.
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У минулому сезоні Карраскаль провів за Рівер Плейт 44 матчі. Забив 4 голи, віддав 3 асисти і став чемпіоном Аргентини. Хорхе має контракт з клубом до кінця 2024 року.
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