Генуэзцы вернулись к идее усиления 23-летним колумбийцем, известным в Украине благодаря неплохим выступлениям за львовские Карпаты. Даниэле Фаджано – спортивный директор Сампдории – подготовил предложение об аренде Хорхе Карраскаля.

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По истечении срока займа "моряки" хотят выкупить атакующего полузащитника за 10 млн евро. Об этом сообщает Sampnews24.

В прошлом сезоне Карраскаль сыграл за Ривер Плейт 44 матча. Забил 4 гола, отдал 3 ассиста и стал чемпионом Аргентины. Ранее появлялась информация о возможном его переходе в Фиорентину.

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