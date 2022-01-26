Генуезці повернулися до ідеї підсилення 23-річним колумбійцем, відомим в Україні завдяки непоганим виступам за львівські Карпати. Даніеле Фаджано – спортивний директор Сампдорії – підготував пропозицію щодо оренди Хорхе Карраскаля.

Карраскаль шокував новим іміджем – екс-зірку Карпат не впізнати

Після завершення терміну позики "моряки" хочуть викупити атакувального півзахисника за 10 млн євро. Про це повідомляє Sampnews24.

У минулому сезоні Карраскаль зіграв за Рівер Плейт 44 матчі. Забив 4 голи, віддав 3 асисти і став чемпіоном Аргентини. Раніше з'являлася інформація про його можливий перехід у Фіорентину.

Захисник-голкіпер та його Комори: гроші ФІФА і ноунейм з трясовини створили сенсацію Африки, сумна доля головного героя