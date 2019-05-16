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Карраскаль может досрочно покинуть Ривер Плейт

16 мая 21:00 259 Читати українською
Карраскаль может досрочно покинуть Ривер Плейт
Хорхе Карраскаль / ФК Ривер Плейт

Полузащитник Ривер Плейт Хорхе Карраскаль, который принадлежит Карпатам, может прекратить выступления за аргентинский клуб в ближайшее время.

Арендованный у Карпат полузащитник Ривер Плейт Хорхе Карраскаль близок к прекращению выступлений за аргентинский клуб, сообщает La Pagina Millonaria.

Карраскаль отличился фантастическим голом за дубль Ривер Плейта

20-летний колумбиец не отличался результативными действиями в трех матчах (86 сыгранных минут), не оправдало ожиданий главного тренера Ривер Плейт Гальярдо.

Аренда Карраскаль рассчитана до 31 декабря 2019 и включает опцию выкупа за 3 миллиона евро.

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Теги
Мир Карпаты Карпаты Ривер Плейт Ривер Плейт Хорхе Карраскаль Хорхе Карраскаль
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