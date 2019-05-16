Карраскаль може достроково покинути Рівер Плейт

Півзахисник Рівер Плейта Хорхе Карраскаль, який належить Карпатам, може припинити виступи за аргентинський клуб у найближчий час.

Орендований у Карпат півзахисник Рівер Плейта Хорхе Карраскаль близький до припинення виступів за аргентинський клуб, повідомляє La Pagina Millonaria.

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20-річний колумбієць не відзначався результативними діями в трьох матчах (86 зіграних хвилин), що не виправдало очікувань головного тренера Рівер Плейта Марсело Гальярдо.

Оренда Карраскаля розрахована до 31 грудня 2019 року і включає опцію викупу за 3 мільйони євро.

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